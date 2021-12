Festnahme : Unfall in Jucken: Der Geschädigte bekommt plötzlich Ärger mit der Polizei

Jucken Ein junger Autofahrer hat alkoholisiert die Kontrolle verloren und einen schweren Unfall mit einem geparkten Auto gebaut. Das Resultat ist, dass nicht nur er selbst Probleme bekommt.

In der Nacht von Samstag, 4. Dezember 2021 auf Sonntag, 5. Dezember 2021 ereignete sich in der Hauptstraße in Jucken ein Verkehrsunfall mit anschließender Festnahme einer per Haftbefehl gesuchten Person.

Unfall in Jucken schiebt Auto gegen Hauswand

Ein 32-jähriger luxemburgischer Staatsangehöriger hatte am Samstagnachmittag sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Arzfeld in der Hauptstraße in Jucken am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Dort hatte er Bekannte besucht. In der Nacht gegen 01.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW die Hauptstraße in Jucken kommend aus Richtung Arzfeld in Richtung Karlshausen. Auf Grund erheblichen Alkoholkonsums und überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck seines Fahrzeuges brach aus und er kollidierte mit dem in Gegenrichtung stehenden Fahrzeug des luxemburgischen Staatsangehörigen. Das Fahrzeug des luxemburgischen Staatsangehörigen wurde durch den starken Aufprall gegen die dortige Hauswand geschoben. Dort entstand ein Sachschaden an der Verkleidung der Hauswand.