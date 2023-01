Großeinsatz : Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Jünkerath

Bei einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße in Jünkerath sind in der Nacht auf Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Foto: TV/Polizei

Jünkerath Bei einem Gebäudebrand in der Bahnhofstraße in Jünkerath sind in der Nacht auf Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Beide hatten versucht das in einer Küche ausgebrochene Feuer zu löschen.

Sowohl die 68-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung, in deren Küche der Brand ausgebrochen war, als auch ihr 60-jähriger Nachbar haben beim vergeblichen Versuch, das Feuer zu löschen, eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die im ersten Geschoss lebende Familie, zwei Erwachsene und drei Kindern, verließ selbstständig das Haus und blieb unverletzt. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren unbewohnt.

Gegen 2 Uhr wurden die Feuerwehren Esch, Feusdorf, Jünkerath, Schüller und Stadtkyll wegen des Gebäudebrands alarmiert. Nach Eintreffen am Einsatzort und Erkundung wurde ein Brand in der Küche einer der beiden Dachgeschosswohnungen festgestellt. Der Rauch hatte sich bereits im gesamten Gebäude stark ausgebreitet. Mithilfe einer Wärmebildkamera durchsuchten Einsatzkräfte mit Atemschutzausrüstung die Wohnungen und brachten die Bewohner der Dachgeschosswohnungen nach draußen. Die Löscharbeiten sowie die Beseitigung des Rauchs aus dem Haus dauerten bis 4.30 Uhr.

