15 und 16 Jahre alt Jugendliche klauen Zigaretten – während sie Drogen und Messer dabeihaben

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben am Montagabend, 11. September, gegen 19.30 Uhr im Edeka-Markt in Daun Zigaretten geklaut. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach haben die beiden die Zigaretten aus dem Automaten gedrückt, indem der eine Teenager auf dem Ausgabeschalter drückte, während der andere die herausfallende Packung schnell einsteckte.