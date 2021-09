Morbach : Jugendliche randalieren in Morbach

Morbach Randale in Morbach: Am Freitagabend, 17. September, kam es gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bernkasteler-/Ecke Jugendherbergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Rollladen. Der Geschädigte berichtet nach Polizeiangaben, dass zur genannten Zeit offenbar mehrere Jugendliche derart stark von außen gegen den Rollladen im Erdgeschoss schlugen, dass dieser nach unten fiel.

Aufgrund des Schlags hatte sich die Kette des Rollladens gelöst, so dass dieser nicht mehr bewegt werden kann. Der Geschädigte berichtet, dass es bereits in der Vergangenheit in den Abendstunden mehrfach zu ähnlich gelagerten Sachverhalten gekommen sei. Auch in diesen Fällen hätten Jugendliche im Vorbeigehen bereits öfters gegen seinen Rollladen geschlagen, offenbar um ihn zu ärgern. Am Freitagabend sei dabei jedoch erstmals ein Schaden entstanden.