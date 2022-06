Blaulicht : Jugendliche schlagen 14-Jährigen am ZOB in Wittlich zusammen - Passanten eilen zu Hilfe

Wittlich Die Polizei sucht Zeugen und die Helfer, die einem 14-Jährigen am ZOB in Wittlich zu Hilfe geeilt waren. Was passiert ist.

Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, gegen 13.30 Uhr wurde ein 14-jähriger Jugendlicher auf dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Wittlich von einem ca. 17-jährigen Jugendlichen mehrfach geschlagen, während ein weiterer 14-jähriger Jugendlicher den Geschädigten festhielt, teilt die Polizei mit. Drei andere junge Erwachsene zogen die Angreifer vom Geschädigten weg und schlichteten die Situation.