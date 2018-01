später lesen Blaulicht Jugendliche spielen in Zell mit vermutlich selbstgebasteltem Sprengstoff FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Ein Anwohner in Zell-Barl hat der Polizei am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr drei Jungen gemeldet, die auf dem Spielplatz in der Waldbornstraße einen größeren Böller gezündet hätten. Doch es war mehr als ein Böller, den die Polizisten fanden. red