Blaulicht : Zwei Jugendliche verletzt: Mopedfahrer rutscht auf Ölspur bei Pellingen aus

Pellingen Zwei gemeinsam auf einem Moped sitzende Jugendliche sind am Mittwoch bei Pellingen von der Straße abgekommen. Der Grund war eine frische Ölspur – beide wurden verletzt.

Zum Glück nur leichte Verletzungen: Am Mittwochnachmittag, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der Landstraße 139 zwischen Franzenheim und Pellingen zu einem Unfall mit einem Zweirad.

Nach Auskunft der Polizei waren ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger gemeinsam auf einem Moped in Richtung der B268 unterwegs. In einer Doppelkurve verlor der Fahrer auf einer frischen Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Zweirad rutschte in den Straßengraben und kam vor einem Rapsfeld zum Liegen.