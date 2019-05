Zeuge alarmiert die Polizei : Jugendliche werden nach Einbruch in Ensch gestellt

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Ensch Drei Jugendliche sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Ensch eingebrochen. Drei Tatverdächtige wurden dank eines Zeugen kurze Zeit später von der Polizei gestellt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Spielesstraße in Ensch.