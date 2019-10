Polizei : Junge Familie wird bei missglücktem Überholmanöver gefährdet

Bernkastel-Kues Hat zwischen Mülheim und Bernkastel-Kues am Samstag, 7. September, ein illegales Autorennen stattgefunden? Davon war die Polizei zunächst ausgegangen. Die bisherigen Ermittlungen haben nach TV-Informationen aber offenbar ergeben, dass es sich um ein missglücktes Überholmanöver handelte.

Zwei Fahrzeuge, von denen mittlerweile eines von der Polizei ermittelt werden konnte, fuhren laut erster Pressemitteilung der Polizei viel zu schnell aus Richtung Mülheim kommend in Richtung Bernkastel-Kues. Dabei kam es am Ortsausgang Andel in Höhe des Kieslagers um 21.18 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver.