Aufgeweckter junger Zeuge : Sechsjähriger beobachtet Unfall in Wittlich und hilft der Polizei bei der Aufklärung

Wittlich Ein Junge wird Zeuge eines Unfalls, seine Mutter gibt die Beobachtungen an die Polizei weiter. Die Details zum kuriosen Vorfall.

Eine Mutter hat sich am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr bei der Polizei gemeldet und gab an, dass ihr sechsjähriger Sohn am Nachmittag einen Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenlaterne in der Neustraße in Wittlich beobachtet habe. Der Sechsjährige merkte sich das Kennzeichen des Autos und konnte auch die Fahrerin des Autos beschreiben. Seine Beobachtungen erzählte er seiner Mutter, die anschließend die Polizei informierte.