Junger Mann aus der Eifel gefunden (Update)

(red) Die Suchaktion nach dem Mann aus dem Raum Bitburg, der seit Mittwoch verschwunden war, ist erfolgreich beendet worden. Der 22 Jahre alte Mann wurde am Samstagnachmittag wohlauf gefunden.Wie die Polizei in Bitburg mitteilt, ist der Mann aus dem Bereich Bitburg in einem Waldgebiet am Holsthumer Berg (VG Südeifel) gefunden worden.

Der junge Mann habe sich laut Polizei bei den Rettungskräften gemeldet, nachdem er von der groß angelegten Suchaktion erfahren habe. Angehörige mehrerer Feuerwehren und die Polizei hatten seit dem späten Freitagnachmittag nach dem Mann aus dem Bereich Bitburg gesucht. Auch Suchhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Polizei hatte die Suche am Samstag weitergeführt.

