Sachbeschädigung : 21-Jähriger beschädigt Zugtür durch Tritte

Salmtal Die Bundespolizei Trier erhielt am Sonntagnachmittag eine Mitteilung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über einen flüchtigen Mann, der am Bahnhof Salmtal die Regionalbahn 12121 von Trier nach Koblenz beschädigt habe.

Vorausgegangen war eine unbefugte Gleisüberschreitung, in der Absicht in den Zug einzusteigen. Dies wurde dem Mann jedoch verwehrt, so dass er erst gegen die Scheibe der Lok schlug und anschließend eine Tür durch Tritte von außen beschädigte.