Junger Mann vermutlich in der Mosel bei Zeltingen ertrunken

Nach dem tödlichen Schwimmerunglück bei Trier gibt es nun offenbar einen neuen Fall: wieder die Mosel, diesmal bei Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich). Von Konrad Geidies

Zu einem Wasser-Rettungseinsatz musste die Feuerwehr am Dienstagebnd gegen 19.20 Uhr nahe Zeltingen ausrücken. In Höhe der Hochmoselbrücke wollten sich zwei junge Männer eine Abkühlung von den heißen Temperatur gönnen. Dabei geriet einer der beiden, ein 17- jähriger Erntehelfer eines nahegelegenen Weingutes, in eine Notlage und ging unter.

Mehrere Ersthelfer versuchten, den jungen Mann zu retten und sprangen in die Mosel, um ihn herauszuziehen. Die Feuerwehren Zeltingen und Kues gingen sofort mit mehreren Booten auf das Wasser, um nach dem jungen Mann zu suchen, der inzwischen unter der Wasseroberfläche war. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne kamen bei der Suche zum Einsatz. Allerdings ohne Erfolg. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche eingestellt.

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

Von dem jungen Mann fehlt bis lang jede Spur.Im Einsatz waren zudem ein Rettungshubschrauber aus Luxenburg, die Wasserschutzpolizei und die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde mit Drohne. Die Suche wird am Mittwoch fortgesetzt.

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes

FOTO: TV / Florian Blaes