Sachschaden : K 64 zwischen Ürzig und Traben-Trarbach: Autofahrerin fliegt aus Kurve ins Feld

Traben-Trarbach Eine Frau ist an der Mosel von der Straße abgekommen und hat mehrere Schilder umgefahren. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.25 Uhr auf der K 64 kurz vor Traben in Höhe des Kletterparks zu einem Verkehrsunfall. Nach Informationen der Polizei befuhr eine Frau mit ihrem Kombi die Kreisstraße von Ürzig kommend in Richtung Traben-Trabach, als sie in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, nach rechts in die Rabatte kam, mehrere Schilder und einen Zaun umfuhr und schließlich rund 150 Meter weiter auf dem Feld stehen blieb.