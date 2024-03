Auf der K44 bei Wittlich Baum kracht auf fahrendes Auto

Wegen der starken und anhaltenden Niederschläge der vergangenen Woche waren die Böden in der Region stark aufgeweicht und instabil, was der Autofahrerin zum Verhängnis wurde. Bei dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wie ein Sprecher der Polizei und der Feuerwehr vor Ort berichtete, hatte die Frau großes Glück, dass der Baum nicht auf sie einschlug. Der Aufprall war dennoch so stark, dass die Airbags des Fahrzeugs auslösten. Nach Angaben der Polizei wurde die Fahrerin dabei leicht verletzt.