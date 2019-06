Unfallflucht : K 46 bei Hillesheim: BMW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Hillesheim Ein Auto ist auf der K 46 nahe Hillesheim beschädigt worden, weil der Fahrer einem entgegenkommenden schwarzen BMW ausweichen musste. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer eines älteren schwarzen BMW (vermutlich 5er Modell) ist am Sonntag, 30. Mai, zwischen 22.30 und 23 Uhr, auf der K 56 auf der kurvenreichen Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten. Er war unterwegs aus Richtung Dohm-Lammersdorf (Gerolstein) kommend und fuhr in Richtung Hillesheim. Wie die Polizei jetzt mitteilte, musste deshalb ein entgegenkommender Wagen auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch wurde das Auto beschädigt. Hinweise zu dem unfallverursachenden BMW an die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260.