Notarzt und Rettungswagen vor Ort K82: Komplette Familie stürzt bei Fahrradausflug

Der Sonntagsausflug endet im Krankenhaus. Damit hat die dreiköpfige Familie am Morgen noch nicht gerechnet. Vater, Mutter und ihr Kind im Grundschulalter waren nach Angaben der Polizei auf der K82 bei Fell unterwegs, als das Kind mit dem Fahrrad stürzte. Daraufhin stürzten auch die Eltern, Notarzt, Polizei und Rettungswagen sowie -Hubschrauber rückten an. Man ging laut Polizei zunächst von schwereren Verletzungen aus. Die Familie wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.