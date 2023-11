K86 bei Osann-Monzel Schwere Kollision an der Mosel - Drei Menschen bei Unfall verletzt (Fotos)

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Wittlich „befuhr der Unfallverursacher mit seinem Wagen die K86 von Maring-Noviand aus kommend in Richtung Osann und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte dabei auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen“. Alle drei in den Fahrzeugen befindlichen Personen seien hierdurch schwer jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.