Die Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall : Kabelrolle beschädigt Wagen in Daun

Daun Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen in einem ungewöhnlichen Unfall.

Eine in Bewegung geratene Kabelrolle hat am Montag, 16. November, zwischen 7 und 15.30 Uhr, in Daun ein geparktes Auto stark beschädigt. Der dunkle SUV war im Alten Neunkirchener Weg abgestellt, als die hölzerne Rolle – so deutet die Polizei die Spurenlage – auf den Wagen prallte. Sie sei vermutlich von einem oberhalb des Neunkirchener Weges gelegenen Grundstücks den Abhang hinunter gerollt.