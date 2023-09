Gefährt muss abgeschleppt werden Verkehrschaos bei Kaiser-Wilhem-Brücke in Trier: LKW steht quer - Polizei leitet Autos an Panne vorbei

Update | Trier · In Trier verursacht ein LKW seit etwa 10.40 Uhr ein Verkehrschaos am Brückenkopf der Kaiser-Wilhelm-Brücke. Die Polizei leitet die gestauten Autos an der Pannenstelle vorbei.

28.09.2023, 12:16 Uhr

Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur/MRA