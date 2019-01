später lesen Polizei Kaminbrand geht glimpflich aus Teilen

Bei einem Kaminbrand in Gonzerath am Samstag, 29. Dezember, soll nach Angaben der Polizei keiner der vier Hausbewohner eines Einfamilienhauses verletzt worden sein. Am Gebäude entstand auch kein Schaden.