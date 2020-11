Blaulicht : Kaminbrand in Bischofsdhron

Morbach Die Feuerwehr Morbach hat am Samstagabend in Bischofsdhron einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Zur Rau" schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand, auch gab es keinen Sachschaden.