Feuerwehreinsatz Kaminbrand in Herl (Fotos)

Herl · Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in Herl in der der Verbandsgemeinde Ruwer ausrücken. Ein Kamin stand dort in Flammen.

24.09.2023, 16:13 Uhr

Von Siko Agentur