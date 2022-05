Feuerwehreinsatz : Kaminbrand in Longkamp - Bewohnerin kommt mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus

Foto: TV/Frank Göbel

Longkamp Der Polizei Bernkastel ist am Mittwoch, kurz vor Mitternacht ein Gebäudebrand in der Trarbacher Straße in Longkamp gemeldet worden. Vor Ort konnte schnell ermittelt werden, dass es sich "lediglich" um einen Kaminbrand.

Die einzige Bewohnerin des Anwesens konnte durch Nachbarn frühzeitig auf den Brand aufmerksam gemacht werden, sodass diese eigenständig und vermutlich unverletzt das Haus verlassen konnte. Da sie jedoch Rauch eingeatmet hatte, wurde sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Kaminbrand konnte durch die Feuerwehr und den alarmierten Schornsteinfeger eingedämmt werden. Ein Gebäudeschaden entstand laut Polizei nicht.