Blaulicht : Kaminbrand in Nittel: 100.000 Euro Sachschaden

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Ein Kaminbrand in Nittel (Kreis Trier-Saarburg) hat am späten Freitagabend einen Schaden in Höhe von 100.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei mit.

Der Brand sei demnach durch ordnungsgerecht durchgeführte Schnapsbrennarbeiten ausgelöst worden. Das Feuer habe sich auf das Dach des Mehrfamilienhauses ausgeweitet. Unter Atemschutz mussten die Einsatzkräfte mehrere Teile des Daches öffnen, um die Glutnester zu finden und zu löschen. Der Einsatz zog sich für die 50 Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden hin.