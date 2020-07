Polizei : Kampf an der Mosel: Angreifer attackiert Mann mit Eisenstange in Kues

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bernkastel-Kues Eine stark blutende und vermutlich bewusstlose männliche Person auf dem Radweg unterhalb der Spielplatzes am Moselufer in Kues. Das wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am Freitag, 24. Juli, um kurz nach 2 Uhr gemeldet.

Die Person sei dort offensichtlich zusammengeschlagen worden. Vor Ort ermittelt die Polizei, dass ein Mann und eine Frau am Moselufer spazieren gegangen seien. Plötzlich sei der Mann von einem männlichen Angreifer mit einer Eisenstange attackiert worden.

Den Schlag konnte der Mann laut Polizeimitteilung mit seinem Unterarm abwehren. Anschließend konnte er den Angreifer zu Boden bringen und dort fixieren. Der mutmaßliche Angreifer wurde hierbei so stark im Kopfbereich verletzt, dass er im Krankenhaus Wittlich behandelt werden musste.

Der mutmaßliche Angegriffene erlitt durch die Abwehrreaktion eine Platzwunde und eine starke Prellung im Bereich des rechten Unterarmes.