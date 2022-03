Blaulicht : Kanaldeckel in Pelm ausgehoben

Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Polizei spricht von einem „gefährlichen Eingriff“ in den Straßenverkehr: In der Nacht hat jemand in der Vulkaneifelgemeinde zwei Kanaldeckel entfernt.

Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Kanaldeckel aus der Hauptstraße in Pelm ausgehoben.