Kollision : Kantholz verloren: Mehrere Unfälle auf der A 60

Habscheid Die Polizei Prüm hat am Freitag, 11. Oktober, gegen 19.17 Uhr die Mitteilung über eine Gefahrenstelle auf der A 60 in Fahrtrichtung Belgien erhalten. Demnach habe ein Verkehrsteilnehmer ein etwa zwei Meter langes Kantholz verloren, welches auf der Überholspur unmittelbar vor der Anschlussstelle Bleialf liegen blieb.

Hinweise bezüglich des Verkehrsteilnehmers, der das Kantholz verlor, werden an die Polizei Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.