Mindestens 150.000 Euro Schaden Massiver Hangrutsch in Kasel - Wohnhaus von Erdmassen zugeschüttet (Fotos)

Hangrutsch in der Bahnhofstraße in Kasel am Sonntagmorgen, 02.04.2023, gegen 2.30 Uhr: Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Wochen hat sich hinter einem Wohnhaus an der L149 ein Teil eines Hanges gelöst. Die Erdmassen haben die hintere Hauswand fast komplett zugeschüttet.