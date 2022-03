Blaulicht : Unbekannte brechen Kassenautomaten in Saarburger Waschanlage auf - Hoher Schaden

Unbekannte brechen Kassenautomaten in Saarburger Waschanlage auf - Hoher Schaden

Saarburg In Saarburg haben Unbekannte mehrere Kassenautomaten aufgebrochen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Wie die Saarburger Polizei mitteilte, kam es im Zeitraum von Sonntag, 20. März, 11 Uhr, bis Montag, 21. März, 7.30 Uhr zu der Tat, bei der Unbekannte vier Kassenautomaten in der Selbstwaschanlage des Autohauses Werner in Saarburg aufbrachen. Die Täter gingen laut Polizei mit brachialer Gewalt vor und hebelten die Automaten mit einem Brecheisen oder ähnlichem Werkzeug auf. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise an die die Polizeiinspektion Saarburg, 06581 91550.