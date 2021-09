Polizei sucht Zeugen : Katze in Neroth angeschossen

Neroth Eine freilaufende Katze ist offenbar am Montag, 13. September, in Neroth angeschossen worden. Die Besitzerin stellte abends eine Verletzung an der Nase der Katze fest und erstattete am Dienstag Anzeige.

