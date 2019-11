Feuerwehr : Katze rettet sich durch Sprung selbst von Baum

Trier Zu einer Katzenrettung ist am Samstagvormittag die Trierer Berufsfeuerwehr ausgerückt. Doch das Tier narrte seine Retter.

Gegen 11.25 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr in die Franz-Georg-Straße gerufen. Dort hatte es sich schon einen Tag zuvor eine Katze in einem Baum gemütlich gemacht. Sie hielt in etwa acht Metern Höhe die Anwohner bei Laune, indem sie die ganze Nacht miaute. Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr informiert, die den laut auf sich aufmerksam machenden Vierbeiner aus seiner misslichen Lage befreien sollte. Mit Hilfe der Drehleiter sollte dies dann geschehen, doch als die Katze ihre Retter kommen sah, entschloss sie sich dann doch lieber selbst den Baum herunterzuklettern. Unten angekommen war sie in Sekundenschnelle zwischen den Schaulustigen verschwunden. Die Tierfreunde bedankten sich dennoch bei der Feuerwehr für ihren Einsatz.