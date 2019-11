Tierquälerei : Katzen in Hermeskeil vergiftet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Zwei Katzen wurden laut Polizei in den letzten Tagen in der Saarstraße in Hermeskeil vergiftet. Beide Tiere seien unmittelbar im Bereich des Hotel Jakobs gefunden worden.

Eine Katze konnte nach Angaben der Polizei durch die schnelle Behandlung beim Tierarzt gerettet werden. Nach Aussage des Tierarztes wurde die Katze definitiv vergiftet. Im vergangenen Sommer gab es im Ringgraben eine gleiche Serie von vergifteten Katzen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.