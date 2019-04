Wegen eines Chlorgasalarms ist am Ostersonntagnachmittag die Feuerwehr zum Nordbad ausgerückt. Von Agentur Siko

Der Alarm ging gegen 13.40 Uhr bei der Berufsfeuerwehr ein, die sofort mit einem Löschzug und dem Umweltzug zur Einsatzstelle eilte. Die Wehrmänner begannen in Schutzanzügen mit verschiedenen Messungen in den Bereichen, in denen Chlor lagert. Ein Austritt von Chlor konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Da wahrscheinlich ein technischer Defekt vorlag, wurde ein Techniker hinzugerufen, der die Anlage inspizierte. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier sowie die Berufsfeuerwehr Trier Wache eins sowie der Umweltzug.