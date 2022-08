Doch kein Ethylenoxid : Supermarkt geräumt - Unbekannte Substanz tritt aus - Sechs Menschen im Krankenhaus (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 9 Bilder Giftiges Ethylenoxid tritt in Supermarkt in Pfalzel aus

Pfalzel In einem Supermarkt in der Eltzstraße in Trier-Pfalzel ist eine unbekannte Substanz ausgetreten. Die Feuerwehr korrigierte ihre Erstmeldung vom Morgen, in der vom Austritt des giftigen Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid die Rede war. Trotzdem zeigen sechs Menschen Beschwerden.

Die Trierer Feuerwehr ist am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr zu einem größeren Gefahrstoffeinsatz in Trier-Pfalzel ausgerückt. In einem Verbrauchermarkt in der Eltzstraße war eine unbekannte Substanz ausgetreten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klagten über Hustenreiz. Sechs Menschen wurden vorsorglich mit leichten Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht.

Entgegen der ersten Pressemitteilung der Feuerwehr, handelte es sich doch nicht um das giftige und krebserregende Pflanzenschutzmittel Ethylenoxid.

Die nach wie vor unbekannte Substanz ist nach Informationen der Stadt Trier mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Kühlraum des Marktes ausgetreten, dort fand sich die höchste Konzentration. Möglicherweise handelt es sich um ein Kühlmittel, das aufgrund eines Defektes ausgetreten ist. Die Feuerwehr hat das Gebäude kurz nach 10 Uhr wieder an den Besitzer übergeben, der sich um die Beseitigung des Defektes kümmern muss. Der Markt war zuvor geräumt worden, die Straße gesperrt. Eine Gefahr in weiterer Umgebung bestand aber nicht.

Gefahrengutaustritt in Pfalzel Foto: Agentur Siko