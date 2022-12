Ausfall : Kein Unterricht: Rauch in der Grundschule Kordel

Feuerwehreinsatz an der Grundschule Kordel am Montagmorgen - und die Kinder bleiben heute zu Hause.

Wegen einer unklaren Rauchentwicklung kam es am Montagmorgen gegen 7 Uhr in Gebäude der Grundschule in Kordel zu einem Feuerwehreinsatz. Nach ersten Informationen war vermutlich ein technischer Defekt an der Heizung Ursache für den Qualm. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle.