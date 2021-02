Polizei : Eifeler Polizei: keine Vorkommnisse an Weiberdonnerstag

Eifeler Polizei: keine Vorkommnisse an Weiberdonnerstag

Stell dir vor, es ist ist Weiberfastnacht und alles bleibt ruhig. 2021 ist es wohl so: Bislang ist es in den beiden Eifelkreisen ruhig geblieben. „Wir haben natürlich kontrolliert, hatten aber bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Einsätze“, meldet die Polizei Bitburg auf TV-Anfrage. Und der Kollege vom Ordnunungsamt habe von „vorbildlichem Verhalten“ der Eifeler gesprochen. Möglicherweise habe auch die Kälte die Narren davon abzuhalten, sich trotz Corona zu treffen. Hoffentlich bleibe das auch so.