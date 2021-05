Alkohol, Drogen, getunte Autos, Einbrecher : Keine Pause für die Polizei am ersten Mai-Wochenende

Keine Pause für die Polizei am ersten Mai-Wochenende

Ziemlich turbulent ist das für die Polizei in der Eifel das erste Mai-Wochenende ausgefallen - von Einbruch bis Fahrer, die unter Alkohol oder Drogen standen, war alles dabei.

Die Polizei Bitburg hatte einiges zu tun am ersten Maiwochenende: Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen verloren fünf Autofahrer zumindest vorübergehend aufgrund von Alkohol und Drogen am Steuer ihre Führerscheine. In einem weiteren Fall konnte eine Trunkenheitsfahrt durch rechtzeitiges Einschreiten verhindert werden.