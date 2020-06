Polizei : Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kelberg (red) Unbekannte sind am Mittwoch, 10. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr in ein Einfamilienhaus in Kleberg, Auf dem Zilles, eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür zum Wohnzimmer auf und durchsuchten Schränke in mehreren Räumen.

Ob etwas entwendet wurde, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben werden, teilt die Polizei Daun mit.