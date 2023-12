Vulkaneifel Mehrere Autos in Kelberg zerkratzt: Polizei sucht Täter

Am 7. Februar, gegen 14 Uhr, stellte eine Frau aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Kelberg fest, dass ihr in der Straße „Im Wiesengrund“ abgestelltes Auto zerkratzt war. Mittels eines spitzen Gegenstandes waren dem Fahrzeug mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite zugefügt worden. Am 11. Dezember, gegen 14:15 Uhr, bemerkte ein weiterer Geschädigter an seinem in der Blankenheimer Straße stehenden Opel Insignia, dass er Kratzer im Bereich der Fahrertüre hatte. Im Zeitraum 10. bis 11. Dezember wurde zudem ein weiteres Auto im Bereich der Straße "Im Wiesengrund" beschädigt.