Vorfall in Kell am See Betrügerinnen verschaffen sich mit perfider Masche Zutritt ins Haus einer 94-Jährigen

Kell am See · Weil sie angeblich Hunger hatten, ließ eine 94-Jährige aus Kell am See zwei Frauen in ihr Haus. Doch die wollten gar nichts zu essen.

17.02.2024 , 13:51 Uhr

Die Polizei sucht nach zwei Betrügerinnen. Symbolbild. Foto: dpa/Marijan Murat