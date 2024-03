Gefährliche Fahrt Betrunkener Busfahrer mit 60 Schülern an Bord gestoppt

Kell am See · Mit Schlangenlinien und überhöhter Geschwindigkeit machte ein Busfahrer am Montagmorgen bei Kell am See auf sich aufmerksam. Ein Anruf bei der Polizei sorgte jedoch schnell für ein Ende der Fahrt.

04.03.2024 , 13:41 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied