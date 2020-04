Keller in Alt-Kürenz gerät in Brand

Trier (red) Die Feuerwehr musste am frühen Montagmorgen zu einem Kellerbrand in Alt-Kürenz ausrücken.

In der Domänenstraße in Alt-Kürenz kam es am frühen Montagmorgen, 3.24 Uhr, zu einem Kellerbrand. Es wurden keine Personen verletzt. Nach 1,5 Stunden war der Brand gelöscht. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier und die Freiwillige Feuerwehr von Trier-Kürenz sowie der Rettungsdienst.