Blaulicht Kellerbrand in Bitburg

Bitburg · Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Feuer in der Wittlicherstraße in Bitburg ausrücken. Ein Stapel Papier hatte dort Feuer gefangen und das Haus verraucht.

28.03.2023, 20:40 Uhr

Von Siko Agentur