Flächenbrand : Drittes Feuer am Sonntag: Brennende Strohballen in der Kenner Flur - Stundenlange Löscharbeiten (Fotos/Video)

Drittes Feuer am Sonntag: Brennende Strohballen in der Kenner Flur - Stundenlange Löscharbeiten (Fotos/Video)

Kenn Drittes Großfeuer innerhalb weniger Stunden am Sonntag: Diesmal brannten etwa 40 Strohballen auf der Kenner Flur. Die Feuerwehr war bis in die Nacht im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Mehr als 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) waren am Sonntagabend stundenlang in der Kenner Flur im Einsatz, um rund 40 brennende Stroh-Rundballen zu löschen. Der Brand war gegen 19 Uhr über den Notruf bei der Integrierten Leitstelle in Trier gemeldet worden. „Das Feuer drohte beim Eintreffen unserer ersten Einheiten auf angrenzende Felder mit Schilf überzugreifen“, schilderte Einsatzleiter Thomas Reinholz vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Trier die schwierige Lage, „durch eine sofort aufgebaute Riegelstellung konnten wir das verhindern.“ Durch die brennenden Strohballen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, der Brandrauch war von den Orten Kenn, Ruwer, Ehrang, Issel und der Autobahn aus sichtbar.