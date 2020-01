Polizei : Einbrecher scheitern in Kenn an Sicherheitstür

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Kenn Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 19 und 20.30 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Kenn einzubrechen.

Die Täter wollten laut Polizeibericht die Eingangstür zu einer Wohnung des Hauses in der St.-Margarethen-Straße aufhebeln – scheiterten allerdings an der Sicherheitsklasse der Tür.

Die Unbekannten flüchteten. An der Tür entstand ein Schaden von rund 500 Euro.