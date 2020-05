Polizei : Kennzeichen in Landscheid gestohlen

Landscheid In Landscheid sind auf einem Mitfahrerparkplatz mehrere Kennzeichen gestohlen worden.

Nach Polizeiangaben kam es im Zeitraum von Montag, 11. Mai, bis Donnerstag, 14. Mai, 17.10 Uhr, in der Burger Straße, auf dem Mitfahrerparkplatz der A 60 in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses zu mehreren Kennzeichendiebstählen. Die Polizei überprüfte am Donnerstagabend nach einem Zeugenhinweis ein verdächtiges Fahrzeug mit zwei Fahrzeuginsassen in Landscheid, diese hätten aber keinen Bezug zu den Taten gehabt. Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen. Hinweise an die Polizei Wittlich, 06571 / 9260.