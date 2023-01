Blaulicht : Bäume brennen in Kerpen – Kriminalpolizei ermittelt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Kerpen Mitten in der Nacht gab es in Kerpen Alarm wegen eines Feuers, das im Freien gelöscht werden musste. Die Polizei sucht Hinweise darauf, was passiert ist.

Am Dienstag, 10. Januar, wurden gegen 01.32 Uhr Feuerwehr und Polizei über einen Brand im Bereich des Geländes der „Strumpffabrik“ in Kerpen informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass insgesamt vier Bäume in Vollbrand standen.

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ermittlungen vor Ort werden durch die Fachkräfte der Kriminalpolizei fortgeführt. Aktuell können keine abschließenden Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.