Kleinkind auf Rücksitzbank Lebensgefährlicher Motorradunfall in der Eifel

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der L9 bei Kesfeld, meldet die Polizei. Eine 57-Jährige hat an einer Kreuzung einen Motorradfahrer übersehen und stieß mit diesem zusammen. Der 31-jährige Motorradfahrer flog durch den Aufprall in den gegenüberliegenden Straßengraben und wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Frau und ein Kleinkind, dass sich in einem Kindersitz auf der Rückbank des Wagens befand, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.