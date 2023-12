Polizei ermittelt KFZ-Anhänger in Saarburg beim Bahnhof mutwillig beschädigt

Zwei weiße Anhänger, die in Saarburg neben dem alten Bahnhofsgelände in der Güterstraße abgestellt waren, wurden laut Polizei am Samstag, 25. November, beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Gefährte der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell mutwillig mit Fußtritten demoliert wurden. Der Schaden belaufe sich auf etwa 1500 Euro, heißt es. Die Ermittlungen dauern an.